Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 12:04

Yoldan savruldu...

Lefkoşa- Girne anayolunda dün akşam meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.

Yoldan savruldu...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa- Girne anayolunda dün akşam meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Saat 23.15 sularında meydana gelen kazada emekli üst düzey bir subay olduğu öğrenilen şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Önündeki araca arkadan çarptı

Kazaya dikkatsizlik ve aşırı süratin neden olduğu belirtildi. Kaza Lefkoşa-Girne Anayolunda seyreden ME 707  Mercedes marka aracın önündeki JT 900 plakalı Nissan marka  aracı geçmeye çalıştığı sırada  arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Yoldan savruldu

 Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan JT 900 plakalı  aracın sürücüsü emekli üst düzey bir subay olduğu öğrenilen şahsın yaralanarak ambulansla Doktor Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılarak, ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM askerleri de hırsızlığa başladı! BM askerleri de hırsızlığa başladı!
BU KÖYDE SADECE 13 AİLE YAŞIYOR... BU KÖYDE SADECE 13 AİLE YAŞIYOR...
HP Genel Başkanı Özersay: “Partizanlığa Son Vereceğiz” HP Genel Başkanı Özersay: “Partizanlığa Son...
“9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Ödülleri” Açıklandı “9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Ödülleri”...
“Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” Projesi Kapsamında Taramalar Sürüyor “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” Projesi Kapsamında...
Lefke Kooperatifi Kredi Şirketi İle Koop-sen Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı Lefke Kooperatifi Kredi Şirketi İle Koop-sen Toplu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

BM askerleri de hırsızlığa başladı!
Hafta sonu iznine çıkan BM askerleri Lefkoşa’da bir dükkandan saat çaldı.

Haberi Oku