YKP: “birleşmiş Milletler Süreçten Tümden Çekilecek Demek Güç”

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamada, Birleşmiş Milletler’in süreçten tamamen çekileceğini söylemenin güç olduğunu savundu.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, müzakerelerde gelinen aşama konusunda yaptığı açıklamada,

İsviçre’deki konferans sırasında basına sızan BM Genel Sekreteri’nin sunduğu ve “çerçeve önerisi” diye nitelenen belgenin, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözümü isteyenler tarafından göz ardı edilemeyecek bir belge olduğunu savundu.

“Tek yanlı müdahale hakkını ve Garanti Antlaşması’nı sonlandırmalıyız. Bunların yerini, tüm Kıbrıslıların kendilerini güvende hissedecekleri yeni bir emniyet sistemi almalıdır” ifadelerini kullanan Kanatlı, “YKP açısından tek yanlı müdahalenin devamını istemek, çözüm istememekle eş anlamına geldiğini düşünmekteyiz” şeklinde devam etti.

Liderleri daha sorumlu davranmaya çağıran Kanatlı, dönüşümlü başkanlık ve güç paylaşımının diğer unsurlarının 2’ye 1 oranına göre tartışılması gerektiğine yer veren BM Genel Sekreteri’nin belgesinin Kıbrıs Rum tarafına mesaj verdiğini savundu.

Avrupa Konseyinin özellikle nüfus konusunda, demografik yapının değişmesinin önlenmesine yönelik tavsiye kararları bulunduğunu ileri süren Kanatlı, “Bunlar hemen şimdi hayata geçirilmelidir ki liderler yeni bir metot aramada uzlaşırlarsa, kayıp zamanda daha fazla geri dönülemeyecek uygulamalar hayata geçirilmesin” dedi.