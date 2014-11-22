Yine Trafik Kazası



Lefkoşa Gönyeli çemberinde saat 18:00 sularında HT 429 plakalı araç ile Abdullah Sözer ismindeki kişiye çarparak sol bacağının kırılmasına sebeb olduğu belirtildi. Gönyeli çemberinde meydana gelen kazada Edip Aşkanoğlu ismindeki aracın şöförü yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Abdullah Sözer ismindeki kişiye çarparak sol baçağının kırılmasına sebebiyet verdi. Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Sözer ameiyata alındığı öğrenildi. Polis soruşturması devam ediyor..

Son Güncelleme: 22.11.2014 19:03