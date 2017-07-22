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22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:05

Yine Trafik Kazası

Yine Trafik Kazası
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 22.30 sıralarında Mersinlik-Tatlısu anayolunda 46 yaşındaki Mehmet Cemal Kemancıoğlu yönetimindeki MN 208 plakalı aracıyla, önündeki araçları hatalı olarak geçmesi neticesinde trafik kazası meydana geldi.

Kemancıoğlu’nun hatalı geçişi fark ederek sol şeride geri geçmeye çalıştığı sırada önünde aynı istikamete seyreden 33 yaşındaki Yalçın Dursun yönetimindeki BH 418 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan araç yolun sağına geçerek önce karşı istikametten gelen 36 yaşındaki Mustafa Çapkın yönetimindeki KT 152 plakalı araca, ardından da yine geçmeye çalıştığı traktöre çarptı ve takla atarak durabildi.

Kaza sonucu Kemancıoğlu ve ayni araçta yolcu bulunan 26 yaşındaki Uğurcan Basayak, traktör sürücüsü ve traktörde yolcu bulunan 44 yaşındaki Murat Koç ve Mustafa Çapkın hafif şekilde yaralandı.

 
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