Yine dağyolu yine kaza

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dağyolu’nda direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir araç tali yoldan ana yol konumundaki yola çıkmak için bekleyen kamyona çarptı…

Dağyolu’nda taş ocakları yakınlarında 16.30 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu. Girne istikametine seyreden salon araç, yolun solundaki tali yoldan ana yola çıkmak için bekleyen kamyona çarptı. Çarpışma sonucu salon araçta bulunan iki kişi hafif yaralı olarak kontrol maksatlı Hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon ve salon araçta maddi hasarlar meydana gelirken can kaybının olmaması çok şükür dedirtti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.