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YİM’de Görüşülen Vatandaşlık İptali Davaları.. İçişleri Bakanlığı 2 Ara Emri Talebine İtiraz Etmedi!

ÇULHAOĞLU: “DAVACILARIN YATIRIM YAPMIŞ OLMASI, YATIRIMLARIN DAVA BİTİNCEYE KADAR ZARAR GÖRMEMESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU… DİĞER DAVALARDA ARA EMRİNE İHTİYAÇ OLUP OLMADIĞI AYRICA DEĞERLENDİRİLECEK”

YİM’de Görüşülen Vatandaşlık İptali Davaları.. İçişleri Bakanlığı 2 Ara Emri Talebine İtiraz Etmedi!

ÇULHAOĞLU: “DAVACILARIN YATIRIM YAPMIŞ OLMASI, YATIRIMLARIN DAVA BİTİNCEYE KADAR ZARAR GÖRMEMESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU… DİĞER DAVALARDA ARA EMRİNE İHTİYAÇ OLUP OLMADIĞI AYRICA DEĞERLENDİRİLECEK”

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
YİM’de Görüşülen Vatandaşlık İptali Davaları.. İçişleri Bakanlığı 2 Ara Emri Talebine İtiraz Etmedi!

ÇULHAOĞLU: “DAVACILARIN YATIRIM YAPMIŞ OLMASI, YATIRIMLARIN DAVA BİTİNCEYE KADAR ZARAR GÖRMEMESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU… DİĞER DAVALARDA ARA EMRİNE İHTİYAÇ OLUP OLMADIĞI AYRICA DEĞERLENDİRİLECEK”
 

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili Yüksek İdaresi Mahkemesi’nde (YİM) bugün görüşülen 10 davadan 2’siyle ilgili ara emri talebine itiraz etmediğini, mahkemenin iki davayla ilgili geçici ara emri verdiğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) İçişleri Bakanlığı adına davaları yürüten Avukat Uğur Çulhaoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, YİM’de bugün vatandaşlıklarla ilgili 10 dava görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı, 107/2018 ile 125/2018 sayılı davalarda, davacıların yatırım yapmış olmalarını ve yatırımların dava bitinceye kadar zarar görmemesini göz önünde bulundurarak ara emri talebine itiraz etmedi, Yüksek İdare Mahkemesi de iki davayla ilgili geçici ara emri verdi. 
Avukat Çulhaoğlu, diğer davalarda ara emrine ihtiyaç olup olmadığının ayrıca değerlendireceğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın bu sabahki açıklamasında, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceği belirtilmişti. 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:48
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