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Yıldırım Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti

Yıldırım Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:56
Yıldırım Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti

YILDIRIM: “ADA YER ALTI VE ÜSTÜ KAYNAKLARININ KULLANIMI KONUSUNDA İKİ TARAFIN MUTABIK KALACAĞI KOŞULLARIN SAĞLANMASI GEREKİYOR”
 

ERHÜRMAN: “ÇÖZÜMSÜZLÜK DURUMUNUN RUMLARIN DA ALEYHİNE OLDUĞUNU FARK EDECEKLERİ ORTAMIN ULUSLARASI TOPLUM TARAFINDAN DA YARATILMASI GEREKİYOR” 
 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım adanın yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı konusunda her iki tarafın mutabık kalacağı şartların oluşturulması gerektiğine işaret ederek, tek taraflı kararlarla KKTC’nin hükümranlık haklarını gözardı ederek yapılacak hiçbir girişimin hoşgörülmeyeceğini ve kabul edilmeyeceğini söyledi.
Başbakan Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin zamanın kendi lehlerine işlediği ve zamanın geçmesinin lehlerine olduğu düşüncesinden bir an önce vazgeçmelerini sağlayacak girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
TBMM Başkanı   Binali Yıldırım beraberindeki parlamento heyeti ile  birlikte Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.
Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.
YILDIRIM 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi günde de zor günde de KKTC’nin yanında yer aldığını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bütün meselelerin üstesinden geldiğini söyleyerek, şartlar ne olursa olsun bu tutumun devam edeceğini söyledi. 
Uluslararası camiadan beklentilerinin KKTC’de yaşayan halkın uluslararası ve ulusal hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin devam etmesi olduğunu dile getiren Yıldırım bunun yolunun da adada barıştan, refah ve güvenlikten geçtiğini belirtti. 
Adanın yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı konusunda her iki tarafın mutabık kalacağı şartların oluşturulması gerektiğine işaret eden Yıldırım, tek taraflı kararlarla KKTC’nin hükümranlık haklarını gözardı ederek yapılacak hiçbir girişimin hoşgörülmeyeceğini ve kabul edilmeyeceğini söyledi. 
Yıldırım, “Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bundan sonra da gereken neyse KKTC ve Türkiye garantör ülke olarak adımları atmakta tereddüt etmez” dedi. 
Rum tarafının çözüm için önüne gelen fırsatları kaçırdığını dile getiren Yıldırım, bunun yinelenmesini arzu etmediklerini belirtti. 
 “Zihinlerinde ve gönüllerinde çözüm varsa, bu iradeyi ortaya koymalılar. Zamanı kendi lehlerine kullanma yönteminden vazgeçmeliler. Kıbrıs Türkü’nün ilanihaye onların gönüllerinin olmasını bekleyecek hali yoktur” diyen Yıldırım, Kıbrıslı Türklerin güvenliği, emniyeti, geleceğinin Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. 
Yıldırım ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir boyut getirmesi dileğinde bulundu. 
ERHÜRMAN 
Başbakan Tufan Erhürman da,  Güney Kıbrıs Rum yönetiminin  zamanın kendi lehlerine işlediği ve zamanın geçmesinin lehlerine olduğu düşüncesinden bir an önce vazgeçmelerini sağlayacak girişimlerin hem uluslararası toplum hem de Kıbrıslı Türkler tarafından sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 
Erhürman, “Çözümsüzlük durumunun onların da aleyhine olduğunu fark edecekleri ortamın uluslarası toplum tarafından da yaratılması gerekiyor” dedi. 
KKTC halkının çözüm olmasını istediğini ama sonuç odaklı bir çözüm süreci beklentisinde olduğunu dile getiren Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere yapma tavrı bir kez daha sergilenmesin” dedi. 
Refah ve kalkınma konusunda üzerlerine düşeni yapma sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntılı dönemin ekonominin kuralları ve bilgisi ile açıklanabilecek bir dönem olmadığının farkındayız. Siyasi ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde yaşadığımız bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Dayanışma ile elbirliğiyle atlatacağımızın derin inancını taşıyoruz” diye konuştu. 
Bu dönemde Yıldırım’ın ziyaretinin önem taşıdığını dile getiren Erhürman, Yıldırım’a “Sizi burada konuk etmek bir onur, şeref, hoş geldiniz” dedi. 
 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 18:26
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