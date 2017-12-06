Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:18

YERLİ ÜRÜN HAFTASI BAŞLIYOR…

YERLİ ÜRÜN HAFTASI BAŞLIYOR…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

SANAYİ ODASI’NIN YERLİ ÜRÜN KULLANIMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İLKOKULLARDA

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yerli ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği “Yerli Ürünler Haftası” önümüzdeki hafta ilkokullarda etkinliklerle kutlanmaya başlanacak.

Kampanya konusunda yarın saat 10.00’da Sanayi Odası’nda basın toplantısı düzenlenecek.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, bu yıl etkinliklere Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası ile Gıda Mühendisleri Odası da destek verecek.

Bu kapsamda ziraat mühendisleri “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla fidan ve fide dikimi, gıda mühendisleri “Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” sloganıyla yerli ve sağlıklı ürün tüketimi hakkında bilgi vermek üzere okullara gidecek.

Bu yıl ayrıca belirlenen pilot okullara mobil mutfak kurulacak. Öğrenciler burada yerli ürünlerden yemek pişirecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

Alayköy İlkokulu’nda yerli ürünlerle yemek yapma etkinliği 12 Aralık Salı günü saat 10.00’da, Gelibolu İlkokulu’nda ağaç ve fide dikme etkinliği 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

Çatalköy İlkokulu’nda 15 Aralık Cuma günü saat 10.00’da yerli ürünlerle yemek yapma etkinliği düzenlenecek. Haspolat İlkokulu’nda 18 Aralık Pazartesi saat 10.00’da ağaç ve fide dikme etkinliği olacak.

Esentepe İlkokulu’ndaki ağaç ve fide dikme etkinliği 9 Ocak Salı saat 10.00’da, Fikri Karayel İlkokulu’ndaki yerli ürünlerle yemek yapma etkinliği 10 Ocak Çarşamba saat 10.00’da olacak. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
YERLİ ÜRÜN HAFTASI BAŞLIYOR…
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZZET İZCAN: “ISMARLAMA ANKETLERLE HALKIN İRADESİNİ ÇARPTIRMA PEŞİNDELER” İZZET İZCAN: “ISMARLAMA ANKETLERLE HALKIN İRADESİNİ...
CHP HEYETİ KKTC’DE… CHP HEYETİ KKTC’DE…
"SERDAR DENKTAŞ KANITLAMAZSA MÜFTERİDİR..." "SERDAR DENKTAŞ KANITLAMAZSA MÜFTERİDİR..."
İİT ÜLKELERİNDE İHRACAT STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI SONA ERİYOR İİT ÜLKELERİNDE İHRACAT STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI...
Sahte evrakla ehliyet vermekten tutuklandı! Sahte evrakla ehliyet vermekten tutuklandı!
Sandık Görevlileri 400 TL Alacak Sandık Görevlileri 400 TL Alacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

İZZET İZCAN: “ISMARLAMA ANKETLERLE HALKIN...

Haberi Oku