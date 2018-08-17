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Yenişehir’de korkutan kaza
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Yenişehir’de korkutan kaza

Yenişehir’de korkutan kaza

17 Ağustos 2018 Cuma 13:50
Yenişehir’de korkutan kaza

Yenişehir’de Korkutan Kaza

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkent Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi…

Saat 13.00 sıralarında Yenişehir Trafik ışıklarında meydana gelen kazada dikkatsizce seyreden motosiklet sürücüsü sağa dönüş yapmaya çalışan Jeep aracın ön kısmına çarparak kaza yaptı.  Kaza Taha Tamam (E-46) yönetimindeki PJ 046 plakalı motosiklet ile duran araçların sağ tarafından dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Meydana geldi. Şht Erdoğan Mustafa Sokak üzerinden kendisine yol verildiği için Şht Ecvet Yusuf Caddesine giriş yaparak sağa dönmeye çalışan Raşit Karakulak (E-41) yönetimindeki JT 317 plakalı jeep aracın ön kısmına çarpan Taha Tamam Yaralanarak Hastaneye kaldırıldı. Yaralanarak hastahaneye kaldırılan Taha Tamam’ın tedavisi sürüyor. Meydana gelen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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