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Yenişehir Paket Postanesi, taşınıyor

Yenişehir Paket Postanesi, Salı gününden itibaren Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski binasında (KTHY binası arkası) hizmet vermeye başlıyor. 

Yenişehir Paket Postanesi, taşınıyor

Yenişehir Paket Postanesi, Salı gününden itibaren Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski binasında (KTHY binası arkası) hizmet vermeye başlıyor. 

19 Ekim 2018 Cuma 09:28
Yenişehir Paket Postanesi, taşınıyor

 Yenişehir Paket Postanesi, Salı gününden itibaren Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski binasında (KTHY binası arkası) hizmet vermeye başlıyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine “Bakanlıklar Bölgesi Paket Postanesi” olarak devam edecek olan postane Pazartesi kapalı olacak.
Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği bir süre önce KTHY binası rezervasyon bölümüne taşınmıştı.
 

Son Güncelleme: 19.10.2018 12:36
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