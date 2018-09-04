Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!

Döviz ve Türk Lirası cinsinden yapılan sözleşmelerde kira geliri tutarlarının ve stopajının yeniden düzenlenmesine ilişkin Yasa Gücünde Kararname 29 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur Sterlin 6.03, Euro 5.06, Dolar 4.75 olarak sabitlendi. Döviz kurunun sabitlenmesiyle ilgili yapılan açıklamalarda, kararın hangi tarihler arasında uygulanacağı defalarca vurgulanırken, hangi tarihten itibaren yapılan sözleşmeleri kapsadığı ön plana çıkarılmadı.

Sabit Kur 1 Eylül Sonrası Yapılan Sözleşmeler İçin Geçerli Değil

Açıklamalarda, uygulamanın 1 Eylül 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olacağı açıklanırken, 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren döviz cinsinden yapılacak sözleşmelerde kur sabitlenmesine gidilmeyeceğinden pek söz edilmedi.

“1 Eylül Sonrasında Kiraya Çıkacaklar Dalgalanmayı Öngörebiliyor”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, uygulamanın 1 Eylül sonrasında imzalanacak kira sözleşmelerini kapsamadığını tekrarlarken, 1 Eylül sonrası kiraya çıkacakların, dövizdeki dalgalanmayı öngörebildiğini fakat belirtilen tarih öncesi imzalanan sözleşmelerde, insanların bu krizi öngöremediğini, bu nedenle de ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kaydetti.

“mülk sahipleriyle zararın yarısını paylaşmış olacağız”

Denktaş kiracı veya ev sahibinin, örneğin Ocak ayında yaptığı döviz bazlı bir kira sözleşmesinde, dövizin böylesi bir duruma gelebileceğini öngöremediğini, bu nedenle ciddi bir mağduriyetin doğduğunu ifade etti. Denktaş, “Kararname 6 ay boyunca yürürlükte olacak. Bu sayede kiracı da mal sahibi de 6 ay boyunca önünü görebilecek, kiracı bu sürede gerekirse başka ev arayışına girebilecek. ” diyerek, “Biz aslında bu kararnameyle mülk sahipleri açısından oluşacak zararın yarısını paylaşmış olacağız” şeklinde konuştu.





