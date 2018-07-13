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Yeltekin: “Hükümet Eğitim Ve Din Kültürüne Gerekli İlgi Ve Alakayı Göstermediği Sürece Eğitimin Kalitesi Düşecek”

Yeltekin: “Hükümet Eğitim Ve Din Kültürüne Gerekli İlgi Ve Alakayı Göstermediği Sürece Eğitimin Kalitesi Düşecek”

13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
Yeltekin: “Hükümet Eğitim Ve Din Kültürüne Gerekli İlgi Ve Alakayı Göstermediği Sürece Eğitimin Kalitesi Düşecek”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, son günlerde “Gündem değiştirmek ve toplumsal çatışma yaratılmak amacıyla Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleriyle ilgili açıklamalar yapıldığını”kaydetti.

Yeltekin Hür-İş adına yaptığı yazılı açıklamada, “Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, Anayasal hak ve özgürlükler kapsamında uzman öğretmenler tarafından KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın da katkı koyacağı çalışmalarla milli ve manevi değerlerin toplumsal olarak kabul göreceği bir eğitim sisteminin oluşturulmasının toplumsal huzur açısından önemli olduğunu” ifade etti.

“Hükümet eğitim ve din kültürüne gerekli ilgi ve alakayı göstermediği sürece eğitimin kalitesinin düşeceğini” savunan Yeltekin, din kültürünün de merdiven altına ineceğini ve toplumsal çatışmaların ve huzursuzluğun devam edeceğini belirtti.

Yeltekin, konularla ilgili taraf olan Hür-İş Federasyonu’na bağlı Din-Gör-Sen sendikasının da görüş ve düşüncelerinin alınmasını istedi.

 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 14:10
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