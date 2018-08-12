YDP’den, Türkiye'ye Yönelik Yayınlara Tepki



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) yayın organı olarak da bilinen” bir gazetenin Türkiye aleyhinde yazılar yayımladığı gerekçesiyle tepki gösterdi.



YDP’nin basın bürosundan verilen bilgiye göre, Büyükyılmaz, İskele ilçe kongre çalışmaları kapsamında Ötüken ve Mehmetçik köylerine yaptığı ziyaretlerde, bahse konu gazetede “Türkiye'ye yönelik ağır yazıların ağırlık kazandığı” iddiasında bulundu.



Bu yayınlar karşısında hükümetteki 4 partiyi sessiz kalmakla suçlayan Büyükyılmaz, ayrıca Hükümeti, TL’nin değer kaybı karşısında tedbir almamakla da suçladı.



