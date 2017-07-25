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25 Temmuz 2017 Salı 14:00

YDP’den Asgari Ücret Eleştirisi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, asgari ücretlinin son 8 yılda fakirleştiğini kaydederek, yeni asgari ücreti eleştirdi.

YDP'den Asgari Ücret Eleştirisi
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BAY: “BU ÜCRETİ TESPİT EDENLER, 63 TL GÜNLÜK YEVMİYE İLE BİR AİLE NASIL GEÇİNECEK ONU DA SÖYLESİN, SİHİRLİ FORMÜLÜ ÖĞRETSİN”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, asgari ücretlinin son 8 yılda fakirleştiğini kaydederek, yeni asgari ücreti eleştirdi.

Bay, “Bu ücreti tespit edenler, 63 TL günlük yevmiye ile 4 kişilik aile nasıl geçinecek, nasıl kira ödeyecek, çocuklarını nasıl okutacak onu da söylesin, sihirli formülü öğretsin” dedi.

Yazılı açıklamasında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun brüt 2 bin 175 TL olarak belirlediği asgari ücreti eleştiren Mehmet Ünal Bay, halkın bunu “sefalet ücreti” olarak nitelendirdiğini savundu.

Açıklamasında Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) paylaştığı verileri de eleştiren, “Vatandaş DPÖ’nün açıkladığı rakamlara ve yeni asgari ücrete bakarak kendisiyle alay edildiğini düşünüyor” diyen Mehmet Ünal Bay, asgari ücret tespit edilirken sadece hayat pahalılığının değil, dar gelirli insanların refahının da baz alınması gerektiğini belirtti.

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