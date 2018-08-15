YDP:“Çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, çalışma ve ikamet izniyle ülkeye gelenlerin çocukları için asgari ücretin yüzde 5’i kadar ödenek alınmasıyla ilgili kararın iptali için hükümete çağrı yaptı.

“Bu anlamsız, gayri ahlaki ve gayri insani tedbiri 23 maddelik önlem paketinden çıkarın” diyen Büyükyılmaz, “Çalışma izinlilerin yüzde 80’inin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu insanlardan oluştuğunu düşünürsek bu tedbirin aslında kime karşı uygulanmak istendiğini de anlamış oluruz” açıklamasında bulundu.

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, parti dün akşam Tepebaşı’nda sohbet toplantısı gerçekleştirdi. YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz toplantıda hükümetin ekonomik tedbir paketini de değerlendirdi.

Tedbir paketinin ülkedeki yangını söndürmekten oldukça uzak olduğunu iddia eden Büyükyılmaz, “Orman yangını çay bardağındaki suyla söndürülemez. Tedbir paketi yaşadığımız sıkıntıları pansuman eder ama tedavi edemez” şeklinde konuştu.

Başbakan Tufan Erhürman’ın dün Cumhuriyet Meclisi’nde açıkladığı 23 maddelik önlem paketinde yer alan “Çalışma ve ikamet izniyle gelenlerin çocukları için asgari ücretin yüzde 5’i kadar ödenek alınacak. Buradan gelen gelir eğitim harcamaları için kullanılacak” şeklindeki kararı Büyükyılmaz, şöyle devam etti:

“Bu gayri ahlaki ve gayri insani bir tedbirdir. Çalışma izinlilerin yüzde 80’inin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu insanlardan oluştuğunu düşünürsek bu tedbirin aslında kime karşı uygulanmak istendiğini de anlamış oluruz. Zaten asgari ücretle geçinmeye çalışan bu insanlardan yüzde 5 kesinti yapmak, onları iyice fakirleşmek ya da ailelerinden kopma ikilemiyle karşı karşıya bırakmak demektir. Hükümeti bu anlamsız tedbiri önlem paketinden çıkarmaya davet ediyoruz.”

