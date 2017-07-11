YDP, Karpaz’daki Yapıların Mühürlenmesini Eleştirdi

ZAROĞLU: “ÖTEKİLEŞTİRME VE AYRIMCILIK”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Karpaz’daki kaçak yapıların mühürlenmesini “ayrımcılık” olarak niteledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Karpaz’daki kaçak yapılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, ülkenin pek çok yerindeki kaçak yapılar karşısında sessiz kaldığını ileri sürdü.

Karpaz’daki kaçak yapıların mühürlenmesini “ötekileştirme ve ayrımcılık” olarak nitelediklerini kaydeden Zaroğlu, Karpaz bölgesindeki insanların eşekler nedeniyle tarım yapamaz olduğunu, emirnameler nedeniyle de turizm faaliyetlerinin kısıtlandığına işaret etti.

Zaroğlu, işletmelerin mühürlenmesiyle bölge temizliğinin de kimin tarafından yapılacağının açıkta kaldığını, mühürleme kararının sezon arası yapılmasının da düşündürücü olduğun kaydetti.

Bertan Zaroğlu, hükümetin bölge insanına yönelik bir kalkınma planının bulunup bulunmadığını sordu.