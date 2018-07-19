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YDP Başkanı Arıklı: “20 Temmuz, özgürlüğün başlangıç tarihidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk askerinin 44 yıl önce adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu belirtti.

YDP Başkanı Arıklı: “20 Temmuz, özgürlüğün başlangıç tarihidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk askerinin 44 yıl önce adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu belirtti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:05
YDP Başkanı Arıklı: “20 Temmuz, özgürlüğün başlangıç tarihidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk askerinin 44 yıl önce adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu belirtti.
Arıklı, "Bizler bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, 20 Temmuz'da yapılan Barış Harekatı sayesindedir. Anavatan Türkiye olmasaydı, şimdi adada bir Türk yaşamını sürdürüyor olamazdı” ifadelerini kullandı.
EOKA’cıların adayı Yunanistan'a bağlama girişimlerinin engellendiğini, Yunan darbesi sonucunda adanın kan gölüne döndüğünü belirten Arıklı, "Bugünlerde Yunan darbesini EOKA katliamlarını görmeyenler de var. O dönem Türkiye olmasaydı, katliamlar devam edecekti" ifadesine yer verdi.
"Kıbrıs'ta şuanda Rumlar da huzur içerisinde yaşıyorsa, bu 20 Temmuz sayesindedir" diyen Arıklı, adada bir çözüm olacaksa da, iki halkın siyasi eşitliğine ve Türkiye'nin garantisine dayanması gerektiğini kaydetti.
Arıklı, mesajında şehitleri rahmetle andı, gazilere de uzun ömürler diledi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 18:27
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