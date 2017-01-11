YAŞAMLARINI KAYBEDEN DİŞ DOKTORU RAŞİT VE BEYAR’IN DİŞÇİ ÜNİTELERİ HASTANEYE BAĞIŞLANDI

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kısa bir süre önce yaşamlarını kaybeden Diş Doktoru Berna Ahmet Raşit ve İzgü Beyar’ın dişçi ünitelerini hastaneye bağışlayan ailelerine plaket takdim etti.





YAŞAMLARINI KAYBEDEN DİŞ DOKTORU RAŞİT VE BEYAR ’IN DİŞÇİ ÜNİTELERİ HASTANEYE BAĞIŞ LANDI

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kısa bir süre önce yaşamlarını kaybeden Diş Doktoru Berna Ahmet Raşit ve İzgü Beyar’ın dişçi ünitelerini hastaneye bağışlayan ailelerine plaket takdim etti.

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Raşit ve Beyar’ın isimleri verilen odalarda gerçekleştirilen plaket takdiminde, Bakan Sucuoğlu’nun yanı sıra, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Bülent Dizdarlı, Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu ve bazı hastane çalışanları da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, iki diş hekimini de en verimli çağlarında genç yaşta kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti.

İkisinin de farklı sağlık sorunlarından hayatını kaybettiğini anımsatan Sucuoğlu, erken tanının önemine işaret etti ve hiçbir sağlık sorununun gözardı edilmemesini önerdi.

Sucuoğlu, ufak ihmallerin üzücü sonuçlar yaratabileceğine işaret ederek, iki diş hekiminin ismini bu hastanede yaşatabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ARİFOĞLU

Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu ise, iki meslektaşını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bağışlar için teşekkür etti.

DİZDARLI

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Bülent Dizdarlı da, “Onları madden kaybetmiş olabiliriz ancak manen onlar hep yanımızda” dedi.