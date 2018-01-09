Yaşamın başlangıcına yeni bir açıklama!

Hintli bir grup bilim insanı dünyada yaşamın başlangıcını kimyayla açıklayarak, Dünya'nın başlangıcı için yeni bir tartışma yarattı.

ABD’deki The Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI) araştırmacılarından bir ekip, Kasım 2017’de fosforilasyon adı verilen bir kimyasal tepkimenin yaşamın başlangıcındaki üç ana öğenin toplanması için çok önemli olabileceğini öne sürmüştü.

DÖRT MİLYAR YIL ÖNCE BULUNMUŞ

Şimdi aynı enstitüden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği deneyler yaşamı destekleyen önemli kimyasal reaksiyonların muhtemelen dört milyar yıl önce Dünya’da bulunan maddelerle gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu. TSRI Kimya Profesörü ve araştırma lideri Ramanarayanan Krishnamurthy, “Bu konu bizim için bir kara kutuydu. Fakat kimyaya odaklandığınızda dünyanın başlangıcı o kadar da korkunç olmuyor” dedi.

Nature Communications’da yayınlanan araştırmada Krishnamurthy ve ekibi, bilim insanlarının sitrik asit döngüsü adını verdiği bir dizi kimyasal tepkimeyi inceledi. Bilim insanlarının açıklamasına göre flamingolardan mantarlara kadar bütün aerobik organizmalar, hücrelerine depolanmış enerjiyi serbest bırakmak için sitrik asit döngüsüne dahil oluyor fakat Krishnamurthy’ye göre bu yaklaşımı bozan bir nokta bulunuyor.

Bilim insanlarının incelediği biyolojik moleküller önceki yıllarda oldukça narin bir yapıya sahip olmaları sebebiyle kullanılamıyordu ve bu nedenle milyarlarca yıl önce dünyada var olamazdı. Fakat bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, gözlemledikleri tepkimelerin, sitrik asit döngüsünün son aşamasında ortaya çıkan amino asit ve karbondioksit ürettiğini ortaya koydu.

Krishnamurthy, “Kimya zamanla aynı kaldı olabilirdi, değişen moleküllerin doğası oldu. Moleküller ihtiyaç duydukları biyoloji doğrultusunda zamanla gelişti” dedi.