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Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

09 Ocak 2018 Salı 17:35
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
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GİRNE’DE BAZI BÖLGELERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK...

KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU BÖLGESİ VE KUZEYİ, TEMPO SUPERMARKET BÖLGESİ KUZEYİ İLE KARAOĞLANOĞLU TELEFON SANTRALİ BÖLGESİ’NDE KESİNTİ YAPILACAK
 

Girne’de Karaoğlanoğlu İlkokulu Bölgesi ve kuzeyi, Tempo Supermarket Bölgesi ve kuzeyi ile Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi’nde yarın elektrik kesintisi olacak.
 

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 09.01.2018 18:38
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