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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:59

Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var

Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var

Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
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Doğancı, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak ve bölgedeki tesis ve su motorlarında yarın kısa süreli elektrik kesintileri yapılacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi Doğancı’da 08:30 - 10:30 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarında ise 11:30 - 12:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi tedbirli olması istendi.

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