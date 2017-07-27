Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var

Doğancı, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak ve bölgedeki tesis ve su motorlarında yarın kısa süreli elektrik kesintileri yapılacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi Doğancı’da 08:30 - 10:30 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarında ise 11:30 - 12:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi tedbirli olması istendi.