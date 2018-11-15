banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93297
ALTIN
209.552
DOLAR
5.3643
STERLİN
6.8675
EURO
6.0690
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
7 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
KUNDAKLAMA YOKSA ARIZDAN MI KAYNAKLANDI
Yarın 3 saat elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
banner282

Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak

Dikkat!

Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak

Dikkat!

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak

Girne II (Çatalköy) trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Çatalköy futbol sahası bölgesi, Şah Market ve civarı, Çatalköy Lemar Market ve civarı, Erdener Market ve güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve civarı, Anı Resturant bölgesi, Serenli Hotel ve civarı, Çatalköy Şehit Çocuğu Arsaları, Çatalköy su pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Çatalköy'ün güney batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Supermarket bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına, Hz. Ömer Tekkesi bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel bölgesi, Çatalköy çemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile çevresi, Girne Kızılay Apt. bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya bölgesi, Doğanköy’ün doğusu, Selin Villaları bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi kavşağı, Girne Hotel Club Z ve civarı, Rum mezarlığı civarı, Girne Tekvando Federasyonu bölgesi”

 

Son Güncelleme: 15.11.2018 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı
Ticaret Odası Ankara’da Temaslarda Bulunuyor
Ticaret Odası Ankara’da Temaslarda Bulunuyor
Girne’deki Solotürk Gösterisi İlgiyle İzlendi
Girne’deki Solotürk Gösterisi İlgiyle İzlendi
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı
Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”
Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Kabul Etti
Elam Ve Rum Öğrencilerden Oluşan Bir Grup Lokmacı Ve Ledra Palas Sınır Kapılarında Eylem Yaptı
Elam Ve Rum Öğrencilerden Oluşan Bir Grup Lokmacı Ve Ledra Palas Sınır Kapılarında Eylem Yaptı
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim