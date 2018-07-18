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Yarın 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 – 13.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Yarın 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 – 13.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
Yarın 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 – 13.00 saatleri arasında Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintiden; Minareliköy, Minareliköy kırsal kesim arsaları, Demirhan, Değirmenlik köyünün bir bölümü, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları ve Başpınar bölgesinin etkileneceği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 18:26
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