Yarın 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 – 13.00 saatleri arasında Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintiden; Minareliköy, Minareliköy kırsal kesim arsaları, Demirhan, Değirmenlik köyünün bir bölümü, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları ve Başpınar bölgesinin etkileneceği belirtildi.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 – 13.00 saatleri arasında Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.