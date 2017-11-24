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24 Kasım 2017 Cuma 13:33

Yakalanmasa Akü tüccarı olacaktı

Yakalanmasa Akü tüccarı olacaktı
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 Yakalanmasa Akü tüccarı olacaktı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa ve civar köylerinde park halinde bulunan birçok araçtan akü çalan zanlı Volkan Karadağ dün ek tutukluluk talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

 Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Volkan Karadağ'ın Kasım ayı içerisinde Haspolat, Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde farklı tarihlerde saatte park halinde bulunan ve yapılan tespitlerde ilk etap da 5 farklı araçtan akü çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini ve tespit edilen araçlar dışında başka araçlardan da akü aldığı itirafında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Ercan Kunduracı yapılan tahkikat sonucunda ilk etap da aküleri çalınan 10 aracın daha tespit edildiğini ancak faili meçhul birçok benzer suç daha olduğunu söyledi. Polis ayrıca olayın basına yansıması üzerine polise birçok yeni şikâyetler geldiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

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