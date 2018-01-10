Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113589
ALTIN
161.078
DOLAR
3.7982
STERLİN
5.1357
EURO
4.5476
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Yağmurlu Hava Geliyor
Yağmurlu Hava Geliyor
banner256

Yağmurlu Hava Geliyor

Yağmurlu Hava Geliyor

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
Yağmurlu Hava Geliyor
banner238

YARIN VE HAFTASONU YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesine göre, yarın, Cumartesi ve Pazar günleri yer yer yağmur bekleniyor.

Daire’nin 11-17 Ocak dönemiyle ilgili hava tahminine göre, yarın yer yer hafif yağmur, sabah saatleri sis olacak. Cuma günü parçalı bulutlu geçecek; Cumartesi yer yer yağmur, Pazar günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Daha sonraki günler ise daha çok bulutlu geçecek.

Dönem boyunca, en yüksek hava sıcaklığı 15-18 derece dolaylarında olacak. 

Rüzgarın ise periyodun ilk iki günü  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı  yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 10.01.2018 16:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’nda kaza!
Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’nda kaza!
İSKAN YOLSUZLUĞU AĞIR CEZA GÜNDEMİNDE
İSKAN YOLSUZLUĞU AĞIR CEZA GÜNDEMİNDE
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim