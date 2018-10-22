Yağmur ve fırtına uyarısı

Hafta sonuna kadar sağanak yağmur bekleniyor.Perşembe ve cuma günleri rüzgarın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bölge 23 – 29 Ekim tarihleri arasında periyotun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin, ikinci yarısında ise yüksek basınç sisteminin etkisi altında kalacak.

Hava, cumartesi gününe kadar parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer günler ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 derece, perşembe ve cuma günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.