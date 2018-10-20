Yağış nedeniyle Girne _ Değirmenlik Anayolu tek şerit

Polis, ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlaŞiddetli yağış nedeniyle Girne _ Değirmenlik Anayolu gölet bölgesinde toprak kayması sonucu trafik tek şeritten verilmektedir. Ayrıca Yeniceköy- Çukurova arasındaki yol su altında kıldığından tehlike arz etmektedir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.r sonucu Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Aslanköy çemberi ile Serdarlı-Ulukışla arasındaki yol su altında kaldığını ve