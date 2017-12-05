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05 Aralık 2017 Salı 12:33

VERGİ CEZASI'NDA SON TARİH 12 ARALIK

VERGİ CEZASI VE KAMU BORCU İNDİRİMİNDEN YARARLANMADA SON BAŞVURU TARİHİ 12 ARALIK

VERGİ CEZASI'NDA SON TARİH 12 ARALIK
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Gelir ve Vergi Dairesi, 2014 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve/veya 31 Aralık 2014 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu borcu olanlar için ödeme kolaylığı sağlamak adına düzenlenen İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 12 Aralık olduğunu açıkladı.

Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, mevcut kamu borcunu yasanın tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ödemek isteyenlerin 12 Aralık tarihine kadar borcunun bağlı bulunduğu dairenin şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “12 Aralık tarihi sadece başvuru için son tarih olmakla birlikte ödeme tarihleri yasada düzenlendiği gibi peşin ödeyecekler için başvuru günü, taksitler halinde ödeyecekler için ise yasanın yürürlükte bulunduğu süre dikkate alınarak taksit miktarına göre verilecek ödeme planına göre yapılacaktır. Borcun tümünü peşin ödemeyip, zamana yayarak eşit taksitler halinde ödemek isteyen vatandaşlarımız için de son başvuru tarihi 12 Aralık’tır” denildi. 
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