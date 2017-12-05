VERGİ CEZASI'NDA SON TARİH 12 ARALIK
VERGİ CEZASI VE KAMU BORCU İNDİRİMİNDEN YARARLANMADA SON BAŞVURU TARİHİ 12 ARALIK
Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, mevcut kamu borcunu yasanın tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ödemek isteyenlerin 12 Aralık tarihine kadar borcunun bağlı bulunduğu dairenin şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, “12 Aralık tarihi sadece başvuru için son tarih olmakla birlikte ödeme tarihleri yasada düzenlendiği gibi peşin ödeyecekler için başvuru günü, taksitler halinde ödeyecekler için ise yasanın yürürlükte bulunduğu süre dikkate alınarak taksit miktarına göre verilecek ödeme planına göre yapılacaktır. Borcun tümünü peşin ödemeyip, zamana yayarak eşit taksitler halinde ödemek isteyen vatandaşlarımız için de son başvuru tarihi 12 Aralık’tır” denildi.