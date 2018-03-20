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Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı

Vardem Tarım ve Danışmanlık Şirketi direktörü Cemali Varoğlu son zamanlarda tahıl üretim alanlarında sorun olan yaprak leke hastalıklarına değinerek, 1950’li yıllardan beri ülkemizde tespit edilmiş olan birçok yaprak leke hastalığının, bu seneki gibi nemli ve yüksek sıcaklığın olduğu yıllarda ciddi olumsuzluklara sebebiyet verdiğini belirtti.

Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı

Vardem Tarım ve Danışmanlık Şirketi direktörü Cemali Varoğlu son zamanlarda tahıl üretim alanlarında sorun olan yaprak leke hastalıklarına değinerek, 1950’li yıllardan beri ülkemizde tespit edilmiş olan birçok yaprak leke hastalığının, bu seneki gibi nemli ve yüksek sıcaklığın olduğu yıllarda ciddi olumsuzluklara sebebiyet verdiğini belirtti.

20 Mart 2018 Salı 20:38
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı
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Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı

Vardem Tarım ve Danışmanlık Şirketi direktörü Cemali Varoğlu son zamanlarda tahıl üretim alanlarında sorun olan yaprak leke hastalıklarına değinerek, 1950’li yıllardan beri ülkemizde tespit edilmiş olan birçok yaprak leke hastalığının, bu seneki gibi nemli ve yüksek sıcaklığın olduğu yıllarda ciddi olumsuzluklara sebebiyet verdiğini belirtti. Varoğlu, bu hastalıkların bitkilerin gelişimini engelleyerek %30’lara varan verim kayıplarına sebep olduğunu vurguladı.

Ülkemizde münavebenin yapılmadığını, üreticinin ise bir önceki yıl ürettiği tohumu ilaçlama yapmadan tekrar kullanması ile bu hastalığın yayılımını teşvik ettiğini belirten Varoğlu, ülkemize yemlik olarak getirilen tohumların üretim amacıyla kullanıldığını ayrıca çeşitli ülkelerden ülkemize gelen ve ne olduğu belli olmayan sertifikasız tohumların üretime sokularak bu hastalıkların yayılımına olanak sağlandığını belirtti.

Esas olarak tohum ve bitki artıklarıyla yayılım gösteren yaprak leke hastalıklarının şartların uygun olduğu yıllarda ortaya çıktığını, gerek böcekler gerekse rüzgar yolu ile sporların taşınımı sonucu sağlıklı alanlara yayıldığını belirten Varoğlu, bu noktada Sertifikalı tohumluğun önemine değindi. Varoğlu, sertifikalı tohumların üretim aşamasında çeşitli kurumların kontrolörleri tarafından defalarca denetlendiğini ve herhangi bir hastalık etmeni taşımayan arazilerden elde edilen tohumların sertifikalı tohum olarak ilaçlanıp etiketlendikten sonra satışa sunulduğunu belirtmiştir.

Varoğlu, sertifikalı tohum kullanımı Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fiğ, Mürdümük) ile münavebe, Tohum ilaçlaması ve gerekli durumlarda çıkış sonrası Fungusit kullanımı alınabilecek önlemler olduğunu vurguladı.

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