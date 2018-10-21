Vakıflar’dan ihtiyaçlı öğrencilere eğitim yardımı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, devlet okullarında okuyan, ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başından bu yana, yaklaşık 1 milyon TL değerinde çeşitli eğitim yardımında bulundu.



Vakıflardan yapılan açıklamada, toplumda iyiliği, yardımlaşmayı ve hayırseverliği yaymayı görev bilen Vakıflar İdaresinin, ihtiyaçlı öğrencilere desteğini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da sürdürdüğü belirtildi.

Dönem başında okul idarelerinin belirlediği, ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, kitap, kırtasiye malzemesi, üniforma, spor ayakkabısı ve diğer malzemelerle ilgili yaklaşık 1 milyon TL değerinde eğitim yardımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, toplumun geleceğini şekillendirecek, yarınlara ışık tutacak olan gençlerin daha kaliteli bir eğitim alabilmelerine olanak tanımak ve daha verimli şartlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına, eğitim yardımlarının devam edeceği belirtildi.

