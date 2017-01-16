ÜNSAL: “BABUTSA ZARARLISI KUZEY’DEN YAYILMADI”

“BABUTSA ZARARLISI KUZEY’DEN YAYILMADI”



Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal, Rum Tarım Dairesi Müdürü Andrula Yeorgiu’nun, Güney Kıbrıs’ta görülen babutsa (diken inciri) zararlısının KKTC’den yayıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.Ünsal, iddiaların aksine söz konusu zararlının Güney Kıbrıs’tan geçmiş olabileceğini belirterek, altı ay önce kimyasal mücadele başlattıklarını vurguladı.Tarım Dairesi Müdürü Ünsal yaptığı basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta Eylül – Ekim aylarında Kokkinahoria’da (Kırmızı Köylerde) görülen “Dactylopius opuntiae” adlı babutsa zararlısının Larnaka’da söz konusu bölgeye KKTC sınırlarından geçtiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını, aksine söz konusu zararlının Güney’den KKTC’ye geçmiş olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını kaydetti.Ünsal, başta babutsa bitkisi olmak üzere kaktüs türü bitkilerde görülen zararlının Güney Kıbrıs’la eş zamanlı Mağusa Maraş bölgesinde de görüldüğünü kaydederek, Eylül ayında tespit edilen zararlıyla mücadeleye derhal başlandığının altını çizdi.Babutsa bitkisi zararlısının tespit edilmesiyle birlikte hiç vakit kaybedilmeden Mağusa belediyesiyle işbirliği içinde kimyasal mücadele başlatıldığını anlatan Ünsal, “Rum Tarım Dairesi Müdürü’nün iddialarında yer verdiği gibi mücadeleye geç kalınmamıştır. Biz Eylül ayında gerekli tedbiri derhal aldık. Sanırım Rum Tarım Dairesi Müdürü Kuzey’deki gelişmeleri altı ay geriden takip ediyor” dedi.