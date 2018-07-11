"Umut Derneği Zamları Protesto Etti"

KKTC Umut Derneği, elektrik ve akaryakıta yapılan zamları protesto ettiğini açıkladı.



Dernek Başkanı Özlem Dinçoğlu yaptığı yazılı açıklamada, her geçen yıl artan yoksullukla mücadele kapsamında hükümetlerin daha refah ve yaşanır bir ülke yaratmak adına hiçbir iyileştirme çalışması yapmazken, döviz bazında kira ödeyerek barınma ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanan, sosyal yardım alan, asgari ücretle yaşayan yoksul insanların üzerine bir de yüklü miktarda elektrik ve akaryakıt zammı ile son ölümcül darbeyi vurduğunu iddia etti.



Dinçoğlu, “İyileştirileceği yerde daha da kötüleşen şartlar dahilinde toplumda infiale neden olabilecek toplumsal etkilerin ne oldukları ile ilgili herhangi bir çalışma bile yapmayan hükümetimiz artacak olan aile içi şiddet, boşanma, hırsızlık, intihar, cinayet vb. üzücü durumların da sorumlusu haline gelecektir” ifadelerini kullandı.



Dinçoğlu, yapılan zamların hükümet tarafından acilen geri alınarak halkın refah düzeyinin arttırılması ile ilgili acil çalışmalar yapmasını talep etti.



