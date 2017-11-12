ULUSLARARASI CUMHURİYET KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ BAŞLADI



Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, rallinin başlangıcını Dışişleri Bakanlığı önünden, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptı.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel de eşlik etti.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisinde, 7 farklı kategoride yapılan yarışlar sonunda her kategoride ilk üç sırada yer alan yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak.Bugün toplamda 4 özel etabın geçileceği yarışın toplam uzunluğu ise 100 kilometre olacak.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Çatalköy’deki The Olive Tree Hotel’de son bulacak. Burada yenilecek yemeğin ardından ödül törenine geçilecek.