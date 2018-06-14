Uluçay, tüm halkın Ramazan Bayramını kutlayıp sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bayramların, bütün vatandaşları bir araya getiren, birlik ve dayanışmayı güçlendirerek iç barışa destek olan, sevgi, hoşgörü, dostluk ve dayanışma duygularını yaşatan, aile bağlarını pekiştiren zamanlar olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Uluçay, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, yeni bir Bayram heyecanını yaşamanın arifesinde olduğumuzu dile getirerek, “Kıbrıs Türk halkı, geçmişten bugüne birlik ve beraberlik ruhunu daima korumuş ve güçlendirmiştir. Ülkemizde bayramlar, bu bağların güçlendirilmesine vesile olan en güzel günlerdir” dedi.

“Bayramlar, toplumsal hayatımızın adeta simgeleşen günleri ve bizi biz yapan en güzel değerleri koruduğumuz ve gelecek nesillere aktarmamıza vesiledir” diyen Uluçay, kendi ayakları üzerinde varolma mücadesi sürdüren ülkemiz, gelecek güzel günlerin aydınlığı için çalışırken, birlik ve beraberliğe olan ihtiyaçın ise her geçen gün arttığını belirtti.



Uluçay, ülkemizin yakın coğrafyasında da yaşanan bir çok olumsuzluklar ve dünyanın bazı bölgelerinde halkların yaşadığı acılar gözönüne alındığında, özellikle bayramlarda aradığımız şeyin, dostluk ve barış olduğunun aşikarlığına değindi.Uluçay, bu duygu ve düşüncelerle tüm halkın Ramazan Bayramını kutlayıp sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.