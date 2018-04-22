Uluçay: “Çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek..“

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY, 23 NİSAN DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

“ÇOCUKLARIMIZA DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE, DAHA İYİ BİR GELECEK, UZLAŞI KÜLTÜRÜ VE BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAYAN BİR DÜNYA İNŞA ETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, çocuklara daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek, çatışma kültüründen uzak, uzlaşı kültürü içerisinde savaşların son bulduğu barış içerisinde yaşayan bir dünya inşa etmenin görev olduğunu vurguladı.

Uluçay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların geleceğin teminatı olduğuna vurgu yaptı.

Çocuklar için daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek, çatışma kültüründen uzak uzlaşı kültürü içerisinde savaşların son bulduğu barış içerisinde yaşayan bir dünya inşa etmenin herkesin görevi olduğunu dile getiren Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız;



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olan 23 Nisan'ın, Atatürk tarafından siz çocuklarımıza Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilmesi bugünün anlam ve önemini daha da güçlendirmektedir.Bugünün çocukları dünyamızın geleceğidir.Siz çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek, çatışma kültüründen uzak uzlaşı kültürü içerisinde savaşların son bulduğu barış içerisinde yaşayan bir dünya inşa etmek hepimizin görevidir.Bu sebeple; gelişen, sorgulayan, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş insan haklarına saygılı bireyler olmanız biz büyüklerin sorumluluğunda olacaktır.Sizlerin de bu ilkelerden asla geri durmadan sorgulayan ve biz büyüklerden daha güzel bir dünya talep edeceğinizden emin olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının barış içinde olacağı bir yaşam dilerim.”