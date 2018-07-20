Uluçay, CHP Milletvekili Emre’yi kabul etti

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’de ana muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Halk Partisi(CHP) Milletvekili Yunus Emre’yi kabul etti.

Emre, kabulde yaptığı konuşmada, Barış Harekatı’nda Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’in CHP’li olmasından dolayı 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümünün kendileri açısından daha bir önemi bulunduğunu ve böyle bir günde KKTC’de bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise CHP temsilcisini 20 Temmuz kutlamalarında görmekten çok mutlu olduklarını kaydetti. Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkileri daha koordineli ve kurumsal bir yapıya sokmak istediklerini, bu çerçevede TBMM mensupları ile temas içerisinde olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.