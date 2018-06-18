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Ulaş Gökçe DAÜ-Sen’i Ziyaret Etti!

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, bu sabah daha önce de başkanlığını yaptığı DAÜ-SEN’i ziyaret etti. DAÜ-SEN’den verilen bilgiye göre, görüşmede, Gökçe daha önce başkanlığını da yaptığı sendikayı ziyaret etmekten ve arkadaşlarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, DAÜ-SEN’in Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ulaş Gökçe DAÜ-Sen’i Ziyaret Etti!

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, bu sabah daha önce de başkanlığını yaptığı DAÜ-SEN’i ziyaret etti. DAÜ-SEN’den verilen bilgiye göre, görüşmede, Gökçe daha önce başkanlığını da yaptığı sendikayı ziyaret etmekten ve arkadaşlarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, DAÜ-SEN’in Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
Ulaş Gökçe DAÜ-Sen’i Ziyaret Etti!


“ÜNİVERSİTE İLE KENT BARIŞACAK”

 Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, bu sabah daha önce de başkanlığını yaptığı DAÜ-SEN’i ziyaret etti.

DAÜ-SEN’den verilen bilgiye göre, görüşmede, Gökçe daha önce başkanlığını da yaptığı sendikayı ziyaret etmekten ve arkadaşlarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, DAÜ-SEN’in Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

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Üniversitedeki akademik çevrelerin kente katkı koymaya hazır olduklarını bildiğini söylen Gökçe, bugüne kadar bu fırsatın yaratılmadığını, üniversiteyle kentin arasında hep bir mesafe olduğunu belirtti.

DAÜ’yle kenti barıştırmak için yola çıktıklarını söyleyen Gökçe, belediye ve üniversite işbirliğinin kente katkı sağlayacağını, bunun için çok çalışacaklarını da vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 14:42
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