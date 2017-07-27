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27 Temmuz 2017 Perşembe 14:29

UKÜ’den Çağlayan Çocuk Yuvası’na Bağış…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na&nbsp; bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’na; ocak, fırın, tost makinesi ve gıda malzemeleri bağışında bulundu.

UKÜ'den Çağlayan Çocuk Yuvası'na Bağış…
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na  bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’na; ocak, fırın, tost makinesi ve gıda malzemeleri bağışında bulundu.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri başkanlığında bir heyet, Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek bağış gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Halil Nadiri, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaparak UKÜ ailesi olarak bu tür anlamlı projelere her zaman öncelik verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini aktardı.

Kütüphane Müdürü ve Kulüp Danışmanı Gülten Sala Lay da, yapılan bağışta maddi ve manevi katkısı olan tüm UKÜ’lülere teşekkür ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Sorumlusu Melek Alp’inde,  yaptığı konuşmada, yardımları için UKÜ’ye teşekkür ettiği ifade edildi.

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