UKÜ, Türkçe İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Açıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı açıyor. UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü İletişim ve Medya Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Metin Çolak, İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın dilinin Türkçe olduğunu ve 2018-2019 yeni Akademik Dönem itibariyle öğretime başlayacağını belirtti.

Programın Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylarıyla açıldığının altını çizen Doç. Dr. Çolak, İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın tezli ve tezsiz olmak üzere iki programdan oluştuğunu, her iki programın varolan İngilizce İletişim ve Medya Çalışmaları doktora ve yüksek lisans programlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Doç. Dr. Metin Çolak “Yeni açılan Türkçe İletişim ve Medya Çalışmaları tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının Anabilim Dalımızın bilimsel yeterliliğini, altyapı imkanlarını, yayın bağlamındaki başarılarını, uluslararası nitelikte akademik atmosferini perçinlemiştir” şeklinde konuşarak, tezsiz programın iletişim alanında profesyonel anlamda uzmanlaşmak isteyenlerce tercih edilebileceğini ve tezli programın ise akademik kariyer açısından önem taşıdığını belirtti.