UFTAA Yönetim Kurulu Toplantısı 19-22 Mart 2015 Tarihinde KKTC’de Yapılıyor

13-19 Kasım 2014 tarihlerinde Bali, Endonezya’da gerçekleşen Dünya Seyahat Acenteleri Dernekleri Birleşik Federasyonu (UFTAA) kongresinde, UFTAA 2015 yılı ilk yönetim kurulu toplantısının 19-22 Mart tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararı alındığı belirtildi.

Toplantıya katılan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan’ın açıklamasına göre, bu toplantı 2015 yılı Genel Kurulu ile kongresi’nin de Kuzey Kıbrıs’ta yapılması için bir ileri adım oluşturacak.

Açıklamaya göre, Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs hava taşımacılığı sorunları dile getirildi ve bu sorunların detaylı olarak görüşülmesi ve çözülmesi için de yine Mart ayında Cenevre’de bir UFTAA/IATA/KITSAB toplantısı yapılacak.