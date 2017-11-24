UCUZ ATLATTILAR!

Çarpmanın etkisiyle yol içinde savrulan ES 546 plakalı araç o esnada aynı istikamete doğru seyreden Jasım Alghannam yönetimindeki LY 866 Z plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek orta refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle yol içinde savrulan ES 546 plakalı araç o esnada aynı istikamete doğru seyreden Jasım Alghannam yönetimindeki LY 866 Z plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek orta refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.