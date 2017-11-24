UCUZ ATLATTILAR!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1. kilometresinde önceki akşam saat 23.30 sularında meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Kaza, Mehmet Karakaş’ın yönetimindeki ES 546 plakalı aracıyla doğu istikametine doğru seyrederken, yolun solunda bulunan ARTESA LTD önlerine geldiği sırada, dikkatsizce sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı an, o esnada sağ şerit içinde yüzde 22 promil alkol tesiri altında seyreden Ufuk Murat Gezer yönetimindeki TGJ 522 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.
Savrulup diğer araca çarptı
Çarpmanın etkisiyle yol içinde savrulan ES 546 plakalı araç o esnada aynı istikamete doğru seyreden Jasım Alghannam yönetimindeki LY 866 Z plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek orta refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.