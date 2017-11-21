Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Kasım 2017 Salı 14:32

ÜÇLÜ ZİRVE TAMAMLANDI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün Kıbrıs’ın güneyine gitti.

ÜÇLÜ ZİRVE TAMAMLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün Kıbrıs’ın güneyine gitti.
Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır’la gerçekleştireceği üçlü zirveye katılmak üzere bu sabah Kıbrıs’ın güneyine  giderek Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüştü.
Habere göre, görüşme sonrasında açıklamada bulunan Anastasiadis, Tsipras’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, beşincisi gerçekleştirilecek üçlü zirvenin, gündemde bulunan yeni faaliyet alanları göz önüne alındığında, öncekiler kadar verimli geçeceğine inandığını ifade etti.
Tsipras ise açıklamasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mısır, İsrail, Lübnan ve Ürdün’le gerçekleştirdikleri üçlü işbirlikleri sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın, istikrarsız bir bölgede istikrar kaynağı olduklarını kanıtladıklarını da ifade etti.
 
ÜÇLÜ ZİRVE TAMAMLANDI
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır arasında bugün gerçekleştirilen üçlü zirve tamamlandı.
Kıbrıs Rum radyosu, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır arasında, Kıbrıs’ın güneyinde bugün başlayan üçlü zirvenin tamamlandığını duyurdu.
Habere göre zirve sonrasında açıklamada bulunan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinin, bölgesel işbirliğine örnek teşkil edecek türden olduğunu belirtti.
Anastasiadis, enerji konusunda, hidrokarbon yataklarının keşfedilmesinin bölgedeki istikrarın arttırılması için işbirliği yapılmasında katalizör olması konusunda uzlaşıya varıldığını ifade etti.
Habere göre zirvede özetle, AB’yle uyum içerisinde kaçak göçle mücadele, iletişim ve bilişim alanlarında işbirliği, kültürel mirasın korunması için ortak faaliyetlerde bulunma gibi konularda anlaşmaya varılırken turizmin geliştirilmesi adına kurvaziyer turlarının gerçekleştirilmesi için de anlaşma imzalandı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku