Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün Kıbrıs’ın güneyine gitti.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır’la gerçekleştireceği üçlü zirveye katılmak üzere bu sabah Kıbrıs’ın güneyine giderek Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Habere göre, görüşme sonrasında açıklamada bulunan Anastasiadis, Tsipras’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, beşincisi gerçekleştirilecek üçlü zirvenin, gündemde bulunan yeni faaliyet alanları göz önüne alındığında, öncekiler kadar verimli geçeceğine inandığını ifade etti.

Tsipras ise açıklamasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mısır, İsrail, Lübnan ve Ürdün’le gerçekleştirdikleri üçlü işbirlikleri sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın, istikrarsız bir bölgede istikrar kaynağı olduklarını kanıtladıklarını da ifade etti.

ÜÇLÜ ZİRVE TAMAMLANDI

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır arasında bugün gerçekleştirilen üçlü zirve tamamlandı.

Kıbrıs Rum radyosu, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır arasında, Kıbrıs’ın güneyinde bugün başlayan üçlü zirvenin tamamlandığını duyurdu.

Habere göre zirve sonrasında açıklamada bulunan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinin, bölgesel işbirliğine örnek teşkil edecek türden olduğunu belirtti.

Anastasiadis, enerji konusunda, hidrokarbon yataklarının keşfedilmesinin bölgedeki istikrarın arttırılması için işbirliği yapılmasında katalizör olması konusunda uzlaşıya varıldığını ifade etti.

Habere göre zirvede özetle, AB’yle uyum içerisinde kaçak göçle mücadele, iletişim ve bilişim alanlarında işbirliği, kültürel mirasın korunması için ortak faaliyetlerde bulunma gibi konularda anlaşmaya varılırken turizmin geliştirilmesi adına kurvaziyer turlarının gerçekleştirilmesi için de anlaşma imzalandı.