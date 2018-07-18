UBP Milletvekili Sucuoğlu Hükümeti Eleştirdi!

“HÜKÜMET ETMEK MAZARET ÜRETMEK DEĞİLDİR”



UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu hükümeti eleştirerek, “halkın sorunlarına çare üretmeyi değil, mazaret üretmeyi kendilerine görev edindiklerini” savundu.

Yazılı bir açıklama yapan Sucuoğlu, geçmiş dönemlerde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılara partisinin çözüm ürettiğini ancak dörtlü koalisyon hükümetinin sorunlara çare üretmek yerine sadece durum tespit analizi yapmaya çalışarak halkı yanıltma yoluna gittiğini ileri sürdü.

Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Hükümet tarafından FİF (Fiyat İstikrar Fonu) ayarlaması yapıldığını ve akaryakıt zamlarının vatandaşa yansıtılmadığının söylenmesine rağmen yine aynı hükümet tarafından FİF gelirinin düştüğü dile getirilmiştir. Fakat 2018 bütçe gelir gider dökümlerine baktığımızda gerçekle hükümetin söylemlerinin örtüşmediğini görmekteyiz. TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolü çerçevesinde ülkemize hibe ve kredi toplamı olan ve 2017’den devir edilen kaynaklarla yaklaşık 2,2 Milyar Türk Lirası olan bu kaynaklardan sadece savunma giderleri karşılanmış olup geriye kalan miktar kullanılmamıştır. Kamu maliyesinin ve ülke ekonomisinin bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir dönemde bu kaynakların ülkeye kazandırılmaması tam bir beceriksizliktir”

Sucuoğlu açıklamasında, “Bu becerisizliklerinize dur demek adına; yıllarca ülke sorunlarına çare üretmiş ve ülke insanı için gelecek temin etmiş Ulusal Birlik Partisi’nin Milletvekili olarak halkımızın ve ülkemizin geleceğinden daha fazla çalmadan sizleri bir an evvel göreve davet ederim” ifadelerini kullandı.

