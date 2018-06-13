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UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu TV Programına Katıldı!

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa’nın kötü yönetildiğini, o nedenle pislik ve keşmekeşin kente hakim olduğunu iddia etti.

UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu TV Programına Katıldı!

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa’nın kötü yönetildiğini, o nedenle pislik ve keşmekeşin kente hakim olduğunu iddia etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:17
UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu TV Programına Katıldı!

YEREL SEÇİME DOĞRU

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa’nın kötü yönetildiğini, o nedenle pislik ve keşmekeşin kente hakim olduğunu iddia etti.

GAK TV’ye konuk olan Sertoğlu,  kötü yönetim, kirlilik ve düzensizlik nedeniyle pek çok öğrenci ve insanın Lefkoşa’dan kaçarak başka yerlere yerleşmekte olduğunu savundu. Sertoğlu, “Doğru dürüst gezilecek, dinlenilecek, eğlenilecek park yok. Yol yok.sokak yok, cadde yok, kaldırım yok, su yok, ışık yok. Ayıp, Burası başkenttir” ifadelerini kullandı.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, programda yaptığı konuşmada, Lefkoşalının Belediye hizmetlerine  en yüksek ücreti ödediği halde hizmet alamadığını ileri süren Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin devletten ayda 5 milyon TL katkı aldığına dikkat çekti. Sertoğlu, “Yani çalışanı devlet ödüyor.3 buçuk sene yatıldı, şimdi eski model siyasetle seçim içine girilirken yol yaparak , pislik temizlemek halkı kandırmaya çalışmaktır” iddiasında bulundu.

Sertoğlu, özel sektörden iş insanlarının Lefkoşa’nın parklara kavuşmasına katkıda bulunabileceklerini, kendisinin bu yönde adımlar atacağın söyledi.

Trafik konusuna değinen Sertoğlu, Lefkoşa trafiğinin sinirleri bozduğunu, devletle de istişare içinde uzmanlarla çalışarak bir çözüm bulmak gerektiğini ifade etti.

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Haspolat ve Hamitköy’de lağım sularının aktığını, Dumlupınar’da hamam böceklerinin kelebek gibi havada uçuştuğunu savunan Sertoğlu,  bu bölgelerde ilaçlama yapılmadığını iddia etti. Harmancı’nın kendisinden önce görev yapan CTP’li Belediye Başkanı Kadri Fellahoğlu’nu kötüleyerek  haksızlık yaptığını kaydeden Sertoğlu,  Harmancı göreve geldiğinde belediyenin batık olmadığını, yanlış bilgi verilerek, algı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Sertoğlu, “Harmancı, göreve başladığında maaşlar düzenli ödeniyordu. Kadri Fellahoğlu dönemi yok sayılmaya çalışılıyor. O döneme hakaret ediliyor. O dönemde 4 tane geriye dönük maaş bir de 13’üncü maaş ödendi” dedi.

Sertoğlu, Lefkoşa’nın borçlarının ödenmediğini tam tersine önemli miktarda arttığını; 158 milyon TL olan borcun 200 milyon TL’yi geçtiğini ifade etti.

Belediyenin herkese teslim edilemeyeceğini ifade eden Sertoğlu, göreve geldikten 3 ay sonra  Lefkoşa’da çok ciddi bir değişim, toparlanma ve  temizlenme gerçekleştireceklerini ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 12:20
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