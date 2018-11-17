banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
Askeri törenle uğurlandı
Askeri törenle uğurlandı
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde bulundu
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde...
İş kazası: 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASI: 1 KİŞİ YARALI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde bulundu

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokratik Seferlik Partisi (DİSİ), bazı noktalarda farkı görüşleri olsa da bugün yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunu devam ettireceklerini açıkladı.

UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde bulundu

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokratik Seferlik Partisi (DİSİ), bazı noktalarda farkı görüşleri olsa da bugün yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunu devam ettireceklerini açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde bulundu

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokratik Seferlik Partisi (DİSİ), bazı noktalarda farkı görüşleri olsa da bugün yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunu devam ettireceklerini açıkladı.
UBP ile DİSİ, yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrasında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu birer kısa açıklama yaptı. 
Konuşmaların ardından UBP Dışilişkiler Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ile DİSİ Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Charalambos Stavrides İngilizce, Türkçe ve Rumca olarak ortak açıklama okudu. 
Tatar’a görüşmede UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Dışilişkiler Komitesi Üyeleri UBP Milletvekilleri Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.
TATAR
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirip, güzel bir toplantı yaptıklarını kaydetti.  Bir araya gelip, görüşmenin ve karşılıklı saygı duymanın önemine vurgu yapan Tatar, yakın zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi. 
NEOFİTU 
DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuşmasında, Tatar’ın da kendisi gibi Poli bölgesinden olduğunu ve köylerinin komşu olduğunu belirtti.
ORTAK AÇIKLAMA
UBP Dışilişkiler Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu İngilizce ve Türkçe olarak okuduğu ortak açıklamada, iki partin Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu görüştüklerini kaydetti.
DİSİ ile farklı görüşleri olsa da yapıcı bir şekilde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Hasipoğlu, yakın zamanda diyaloğa ve görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.
Hasipoğlu, bundan sonraki görüşmede kendilerinin Güney Kıbrıs’a giderek DİSİ’yi ziyaret edeceklerini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 17.11.2018 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Lokal Açılışı Yapıldı
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Lokal Açılışı Yapıldı
Avustralya'da KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlandı
Avustralya'da KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlandı
Sağlık Bakanlığı, “yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Konulu Seminer Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı, “yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Konulu Seminer Düzenliyor
UBP Genel Başkanı Tatar’dan açıklama
UBP Genel Başkanı Tatar’dan açıklama
Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenledi
Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenledi
Askeri törenle uğurlandı
Askeri törenle uğurlandı
Kktc İle Kırgızistan Arasında İş Birliği Artıyor
Kktc İle Kırgızistan Arasında İş Birliği Artıyor
Çader 14 Aralık’ta Genel Kurula Gidiyor
Çader 14 Aralık’ta Genel Kurula Gidiyor
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit’in Londra’daki Temasları Sürüyor
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit’in Londra’daki Temasları Sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim