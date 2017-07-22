Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:11

UBP İlçe Başkanının 1 Milyon TL'si Çalındı

UBP İlçe Başkanının 1 Milyon TL'si Çalındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Çelik kasa ile birlikte kayıplara karıştılar
Mağusalı iş adamı Güneş Güneşoğlu'na ait Güneşoğlu Benzin istasyonunda milyonluk hırsızlık meydana geldi.

Mağusa’da faaliyet gösteren Güneş Güneşoğlu'na ait Güneşoğlu Benzin İstasyonu'na giren şahıslar 500 bin TL nakit para ve 500 bin TL değerinde çek yapraklarını sirkat etti.

Olayın bu sabaha yakın olduğu öğrenilirken, hırsızların işletmenin arka kısmında bulunan pencereden içeriye girerek işletmeye ait çelik kasayı çalarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.

Milyonluk hırsızlığın fark edilmesi ile birlikte olay polise şikayet edilirken, polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor. 

Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ ÇETİNKAYA TOMBALA GECELERİ, 24 TEMMUZ İTİBARİYLE METEHAN TESİSLERİNDE DEVAM EDİYOR GAÜ ÇETİNKAYA TOMBALA GECELERİ, 24 TEMMUZ İTİBARİYLE...
Dikkat! Aslan Balığı Tehlikesi Dikkat! Aslan Balığı Tehlikesi
Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Antalya’da KKTC Turizmini Tanıttı Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Antalya’da KKTC Turizmini...
Ataoğlu: "2017 Hedefimiz Geçen Yıla Göre Yüzde 50 Artış Ve 1,5 Milyon Turist" Ataoğlu: "2017 Hedefimiz Geçen Yıla Göre...
Özyiğit: “Asgari Ücretin Yalnızca 155 TL Artırılması Asgari Ücretle Çalışanlarla Dalga Geçmek Anlamına Geliyor” Özyiğit: “Asgari Ücretin Yalnızca 155 TL Artırılması...
Her Daim Dostlar Derneği’nden Çevre Temizliği Her Daim Dostlar Derneği’nden Çevre Temizliği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

GAÜ ÇETİNKAYA TOMBALA GECELERİ, 24 TEMMUZ...

Haberi Oku