UBP İlçe Başkanının 1 Milyon TL'si Çalındı

Çelik kasa ile birlikte kayıplara karıştılar



Mağusa’da faaliyet gösteren Güneş Güneşoğlu'na ait Güneşoğlu Benzin İstasyonu'na giren şahıslar 500 bin TL nakit para ve 500 bin TL değerinde çek yapraklarını sirkat etti.Olayın bu sabaha yakın olduğu öğrenilirken, hırsızların işletmenin arka kısmında bulunan pencereden içeriye girerek işletmeye ait çelik kasayı çalarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.Milyonluk hırsızlığın fark edilmesi ile birlikte olay polise şikayet edilirken, polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi