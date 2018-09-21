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UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bu Görevinden İstifa Etti
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UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bu Görevinden İstifa Etti

UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bu Görevinden İstifa Etti

21 Eylül 2018 Cuma 13:47
UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bu Görevinden İstifa Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanı, Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Altuğra, TAK’a yaptığı açıklamada, pazar gün yapılacak İlçe Kongresine yönelik son hazırlıkların gözden geçirildiği İlçe Yönetim Kurulları toplantısında, Girne İlçesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen 19 adayın seçimsiz yönetime alınması talebini, tüzük-yönetmeliğe  aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmesi, ancak katılımcıların tümünün  olumlu oy vermesi üzerine bu görevinden ayrılma kararı aldığını kaydetti.

3 Eylül’den itibaren Girne ilçesine bağlı 36 köyün örgüt oluşumlarının tüzüğe uygun olarak, uygar ölçüler içerisinde oluşturularak, Pazar günü (23 Eylül’de) yapılacak İlçe Kongresine hazır vaziyete getirildiğini belirten Altuğra, bugünkü toplantıda yaşananları şöyle anlattı:

“Fakat ne yazık ki bugün Girne İlçe parti binamızda, UBP Girne İlçe Yönetim Kurulu ve Girne Kadın Kolları Yönetim Kurulu olarak, son hazırlıkları gözden geçirmek ve adayların kura çekme yöntemiyle aday sıra numaralarının belirlenmesi amacıyla  yaptığımız toplantıda,  Girne İlçesi Kadın Kolları  Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen aday sayısının 19 olduğu ve seçime gidilmesinin parti yönetmeliği gereği olmasına karşın, seçim yapılmadan 19 adayın da yönetime alınması adeta organize edilmiş bir yaklaşımla ısrarlı şekilde  talep edilmiştir.  Böyle bir yaklaşımın tüzük-yönetmelik kurallarına  aykırı olacağı tarafımdan defaatla dile getirilmesine rağmen ‘Merkez Yönetim Kurulu da bizimle aynı görüştedir’ denilerek tüzük-yönetmeliğe aykırı talepten vazgeçilmemiştir.

Sonuçta MYK’nın da yeşil ışık yaktığı bu yaklaşıma, UBP Girne İlçe binasında yapılan toplantıya katılan ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri  ‘evet’ oyu kullanırken ben ilçe başkanı olarak yönetmeliğimize aykırı olduğu noktasında  şerh düşerek ret oyu kullandım. “

İzlem Gürçağ Altuğra, bunun üzerine orada istifasını açıkladığını belirtirken, toplantıda yaptığı  açıklamayı şöyle aktardı:

“Tüzük-yönetmelik kurallarına uygun hareket etmek yasa gereği olduğu kadar etik bir davranışın da gereğidir. Bu nedenledir ki, yasal zeminin kayganlaştırılmak istendiği bir anlayış çizgisinde olumlu bir yaklaşım göstermem mümkün olmadığından Girne İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Son Güncelleme: 21.09.2018 17:55
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