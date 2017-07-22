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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:55

Tuzla Şehitleri Yarın Anılacak

Tuzla şehitleri yarın&nbsp; saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tuzla Şehitleri Yarın Anılacak
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 Tuzla şehitleri yarın  saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. Tören İstiklal Marşı’nın okunması, konuşma ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tamamlanacak.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan yayımladığı mesajda,  yıllarca vatan topraklarını kurtarmak için mücadele eden Tuzla halkının  kahramanlıkları ile  tarihte yer edindiklerini vurguladı.

Ersan, “Tuzla mücahit halkı, 1958-1963 ve 1974 yıllarında topraklarını kahramanca müdafa ederken 21 şehit vermişlerdir. Aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun” ifadelerini kullandı.

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