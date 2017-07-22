Tuzla Şehitleri Yarın Anılacak

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan yayımladığı mesajda, yıllarca vatan topraklarını kurtarmak için mücadele eden Tuzla halkının kahramanlıkları ile tarihte yer edindiklerini vurguladı.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. Tören İstiklal Marşı’nın okunması, konuşma ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tamamlanacak.