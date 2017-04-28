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28 Nisan 2017 Cuma 08:28

Turnalar Kırsal Köy Etkinliği Pazar Günü...

Turnalar Kırsal Köy Etkinliği’nin ikincisi, “Köy Şehrin Doğası’dır” sloganıyla Pazar günü yapılacak.

Turnalar Kırsal Köy Etkinliği Pazar Günü...
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Turnalar Kırsal Köy Etkinliği’nin ikincisi, “Köy Şehrin Doğası’dır” sloganıyla Pazar günü yapılacak.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’ne bağlı Turnalar köyünde saat 10.00'da başlayacak etkinlik Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenleniyor.

Etkinlikte, kültürel yiyeceklerin yanında ebruli sanatı, geleneksel kına yakma, İskele Belediye Tiyatrosu gösterileri, güreş, yün eğirme, çorap örme, eşekle harman yapımı, halı dokuma, (eski yöntem) çamaşır yıkama, el değirmeni, bulgur kaynatma, dibek taşında bulgur dövme, yayık ayran yapımı, harup kaynatma, Leman Cankat’la Gancelli Sevgi Atölyesi (çamur), at turu ve saz dinletisi de yer alacak.

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