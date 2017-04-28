Türkiyeli Turist Uyuşturucu İle Geldi

Evrim Kamalı



Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Görkem Kulkara’nın 27 Nisan tarihinde, saat 13.00 sıralarında Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tasarından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının üzerinde yapılan aramada pantolon cebinde bulunan cüzdan içerisinde yaklaşık 200 miligram ağırlığında kokain, üç adet pul içerisinde LSD türü uyuşturucu madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde yağı olduğuna inanılan bir adet plastik tüp bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yasal statüsünü de göz önünde bulundurarak 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.